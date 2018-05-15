В Москве закончился бензин дешевле 40 рублей

На прошлой неделе стоимость бензина Аи-92 в Москве выросла на 70 копеек. Как сообщает «Интерфакс», бензин в столице больше нельзя купить дешевле 40 рублей.

Шестого мая Аи-92 в Москве стоил 39,94 рубля, но уже 7 мая он подорожал до 40 рублей за литр. К концу недели стоимость Аи-92 достигла 40,65 рубля. Аи-95 в Москве теперь стоит 43,86 рубля за литр, подорожав на 63 копейки.

В среднем по стране Аи-92 стоит около 39,8 рубля (цена выросла на 42 копейки), а Аи-95 — 42,5 рубля (рост на 40 копеек).

Самый значительный рост был зафиксирован в Воронежской области, где стоимость Аи-92 выросла на один рубль, а Аи-95 — на 67 копеек.

В начале апреля замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин сообщал, что цены на бензин в России вырастут в июле 2018 года. Он напомнил, что акцизы на бензин пятого класса с 1 января выросли на 10,7 процента — до 11,2 тысячи рублей за тонну. По его словам, с 1 июля акцизы вырастут до 11,8 тысячи рублей. Замглавы ФАС пояснил, что в пересчете на литр рост составляет 50 копеек с января.

В ФАС ожидали «некоторый рост цен», в том числе в розничном сегменте. Голомолзин назвал это нормальной для весны ситуацией, так как на дорогах появляется больше автомобилистов.

В феврале этого года президент России Владимир Путин пообещал обсудить с главой ФАС Игорем Артемьевым возможность снижения цен на бензин в России. Глава государства отмечал, что в некоторых регионах страны рост цен на бензин связан с неразвитой инфраструктурой и сложностью доставки.