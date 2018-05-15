Путин открыл Крымский мост

Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин прибыл на церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным «Газеты.ру», сначала в Центре управления производством ( ЦУП ) моста президенту рассказали, как там будут регулировать дорожное движение.

После этого Путин подошел к головной машине колонны, которая готовилась проехать по Крымскому мосту, поблагодарил и поздравил строителей, а затем сказал: «Поехали!».

Глава государства сел за руль «КамАЗа» под номером Н082ОН799.

В ЦУП подали сигнал и разрешили движение по мосту. Как отмечает «Газета.ру» , колонна ехала быстрее заявленных 40 километров в час. Сообщалось, что колонна должна преодолеть запланированный путь примерно за 30 минут. В колонну вошли 36 автомобилей.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Строительство моста велось с февраля 2016 года. Первоначально планировалось, что автомобильное движение запустят в конце 2018-го. Для движения поездов его планируют открыть в 2019 году. Ранее Крым с материковой Россией соединяли только Керченская паромная переправа и аэропорт Симферополь.

В конце апреля 2018-го эксперты завершили статические и динамические испытания автомобильной части моста. Эти обследования стали последним этапом контроля качества строительных работ. Эксперты испытали опоры и пролеты конструкции, нагружали участки дороги восемью полными самосвалами массой по 35 тонн каждый. Тринадцатого мая в Керчи запустили рабочее движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда.