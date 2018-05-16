В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД 

В Федеральной службе охраны объяснили, почему президент России Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности во время проезда по Крымскому мосту за рулем КаМАЗа. Об этом сообщает «Газета.ру».
По словам заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Дениса Симонова, 15 мая, когда прошла торжественная церемония открытия моста, он еще не получил статус автомобильной дороги общего пользования, и правила дорожного движения на него не распространялись.
«Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — добавили в ведомстве, при этом не уточнив, связан ли отказ от ремней безопасности с внутренними требования ФСО.
15 мая президент России Владимир Путин торжественно открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив, проехав за рулем КаМАЗа в составе автоколонны из 30 грузовиков.