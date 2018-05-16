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В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
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В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД 

Рамблер 2 часа назад
В Федеральной службе охраны объяснили, почему президент России Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности во время проезда по Крымскому мосту за рулем КаМАЗа. Об этом сообщает «Газета.ру».
>> «Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
По словам заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Дениса Симонова, 15 мая, когда прошла торжественная церемония открытия моста, он еще не получил статус автомобильной дороги общего пользования, и правила дорожного движения на него не распространялись.
«Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — добавили в ведомстве, при этом не уточнив, связан ли отказ от ремней безопасности с внутренними требования ФСО.
15 мая президент России Владимир Путин торжественно открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив, проехав за рулем КаМАЗа в составе автоколонны из 30 грузовиков.
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