В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД

По словам заместителя начальника центра по связям с прессой и общественностью службы Дениса Симонова, 15 мая, когда прошла торжественная церемония открытия моста, он еще не получил статус автомобильной дороги общего пользования, и правила дорожного движения на него не распространялись.

«Неиспользование ремней безопасности не создало угрозы для безопасности президента России», — добавили в ведомстве, при этом не уточнив, связан ли отказ от ремней безопасности с внутренними требования ФСО.

15 мая президент России Владимир Путин торжественно открыл движение по автомобильной части моста через Керченский пролив, проехав за рулем КаМАЗа в составе автоколонны из 30 грузовиков.