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Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту
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Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту 

Рамблер 2 часа назад
Американец по имени Барри рассказал РИА Новости, почему захотел одним из первых проехаться по Крымскому мосту.
«Потому что это история», — сообщил он на английском и «ломаном» русском одновременно.
По словам американского гражданина, женатого на женщине из Керчи, он уже семь лет живет в родном городе жены.
Также Барри отметил, что Крымский мост значительно упростил его жизнь, так как пенсионер регулярно наведывается в банк в Краснодарском крае — раньше это приходилось делать на пароме.
Накануне президент России Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение на Крымском мосту, а уже сегодня по сооружению, открытому на полгода ранее запланированного, проехались журналисты и байкеры во главе с Александром «Хирургом» Залдостановым.
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