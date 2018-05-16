Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту

Американец по имени Барри рассказал РИА Новости , почему захотел одним из первых проехаться по Крымскому мосту.

«Потому что это история», — сообщил он на английском и «ломаном» русском одновременно.

По словам американского гражданина, женатого на женщине из Керчи, он уже семь лет живет в родном городе жены.

Также Барри отметил, что Крымский мост значительно упростил его жизнь, так как пенсионер регулярно наведывается в банк в Краснодарском крае — раньше это приходилось делать на пароме.