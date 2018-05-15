Ещё
Сколько стоит Lada Vesta Cross?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сколько стоит Lada Vesta Cross? 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: lada.ru
Российский автогигант АвтоВАЗ назвал стоимость своей новой и весьма неординарной модели, которой стал внедорожный седан Vesta Cross. Автомобиль уже летом нынешнего года должен поступить в салоны дилеров марки. Модель отличается перенастроенным шасси, увеличенным до 203 мм дорожным просветом и дополнительной пластиковой защитой кузова. Оформление салона Vesta Cross полностью соответствует исполнению универсала Vesta SW Cross.
Первой на рынок поступит комплектация Luxe. Она предполагает наличие аудиосистемы, комбинированной обивки кресел с использованием эко-кожи, систем климат— и круиз-контроля, дисков диаметром 17 дюймов и других опций. Цена Vesta Cross в данном исполнении со 106-сильным 1.6-литровым мотором, агрегатерованным с «механикой», составляет 764 тысячи рублей.
При выборе версии с 1.8-литровым блоком на 122 «лошади» цена поднимается до 789 тысяч рублей, а за роботизированную трансмиссию доплата составляет 25 тысяч. Кроме того, для авто предлагается два опциональных пакета. Пакет Multimedia предполагает установку информационно-развлекательного комплекса с дисплеем диагональю 7 дюймов и камерой заднего вида. Его цена составляет 28 тысяч рублей.
Второй пакет носит название Prestige и предусматривает в дополнение к пакету Multimedia установку подогрева для заднего дивана, глубокой тонировки задних стекол, дополнительной подсветки в салоне и подлокотника для пассажиров второго ряда. Цена пакета для Vesta Cross составляет 46 тысяч рублей.
Allroader.ru: последние новости
Renault готовит миниатюрный кроссовер-однобазник Kwid Lifan X80 начнут продавать в России в 2018 году Mitsubishi создаст новый Outlander на тележке Nissan X-Trail
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
LIVE: Открытие Крымского моста799
Путин на Крымском мосту объявил о чуде160
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
ГИБДД открыла «охоту» на дачников10
Запретим рев машин под окнами
Видео
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
01:44
Пьяный водитель пошёл на таран полицейского УАЗа
ДТП
00:28
«Жигули» ушли под землю в Перми
ДТП
00:29
Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше
ДТП
02:16
СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа
Автоновости
03:34
Первое видео проезда по Крымскому мосту
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение