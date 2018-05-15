Сколько стоит Lada Vesta Cross?

Российский автогигант АвтоВАЗ назвал стоимость своей новой и весьма неординарной модели, которой стал внедорожный седан Vesta Cross. Автомобиль уже летом нынешнего года должен поступить в салоны дилеров марки. Модель отличается перенастроенным шасси, увеличенным до 203 мм дорожным просветом и дополнительной пластиковой защитой кузова. Оформление салона Vesta Cross полностью соответствует исполнению универсала Vesta SW Cross.

Первой на рынок поступит комплектация Luxe. Она предполагает наличие аудиосистемы, комбинированной обивки кресел с использованием эко-кожи, систем климат— и круиз-контроля, дисков диаметром 17 дюймов и других опций. Цена Vesta Cross в данном исполнении со 106-сильным 1.6-литровым мотором, агрегатерованным с «механикой», составляет 764 тысячи рублей.

При выборе версии с 1.8-литровым блоком на 122 «лошади» цена поднимается до 789 тысяч рублей, а за роботизированную трансмиссию доплата составляет 25 тысяч. Кроме того, для авто предлагается два опциональных пакета. Пакет Multimedia предполагает установку информационно-развлекательного комплекса с дисплеем диагональю 7 дюймов и камерой заднего вида. Его цена составляет 28 тысяч рублей.

Второй пакет носит название Prestige и предусматривает в дополнение к пакету Multimedia установку подогрева для заднего дивана, глубокой тонировки задних стекол, дополнительной подсветки в салоне и подлокотника для пассажиров второго ряда. Цена пакета для Vesta Cross составляет 46 тысяч рублей.