Миронов призвал отменить техосмотр личного легкового автотранспорта

Он сообщил, что на партийном сайте начинается публичное голосование в поддержку инициативы фракции «Справедливая Россия» об отмене техосмотра.

«Сейчас с техосмотром происходят чудеса — какая бы машина ни приехала, всё равно диагностическую карту выдают: езжайте дальше. Лишь бы снять денежки! Это очередная попытка залезть в карман граждан», — сказал политик.

По его словам, Правилами дорожного движения урегулирован вопрос ответственности за техническое состояние автомобиля. В них есть требования, и владелец несёт ответственность, если автомобиль им не соответствует.

«Поэтому мы абсолютно убеждены — техосмотр не нужен. И рассчитываем, что публичное голосование поможет нам убедить наших коллег в необходимости принятия закона об отмене техосмотра личных легковых автомобилей», — заявил Миронов.

По его мнению, техосмотр личного транспорта должен быть заботой собственника.

При этом Сергей Миронов подчеркнул, что пассажирский транспорт нельзя освобождать от техосмотра.