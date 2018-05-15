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Миронов призвал отменить техосмотр личного легкового автотранспорта
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Миронов призвал отменить техосмотр личного легкового автотранспорта 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов в ходе брифинга объявил о старте акции за отмену техосмотра личного автотранспорта, сообщается на сайте партии.
Он сообщил, что на партийном сайте начинается публичное голосование в поддержку инициативы фракции «Справедливая Россия» об отмене техосмотра.
«Сейчас с техосмотром происходят чудеса — какая бы машина ни приехала, всё равно диагностическую карту выдают: езжайте дальше. Лишь бы снять денежки! Это очередная попытка залезть в карман граждан», — сказал политик.
По его словам, Правилами дорожного движения урегулирован вопрос ответственности за техническое состояние автомобиля. В них есть требования, и владелец несёт ответственность, если автомобиль им не соответствует.
«Поэтому мы абсолютно убеждены — техосмотр не нужен. И рассчитываем, что публичное голосование поможет нам убедить наших коллег в необходимости принятия закона об отмене техосмотра личных легковых автомобилей», — заявил Миронов.
По его мнению, техосмотр личного транспорта должен быть заботой собственника.
При этом Сергей Миронов подчеркнул, что пассажирский транспорт нельзя освобождать от техосмотра.
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