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Путин доехал до Керчи по Крымскому мосту за 16 минут
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Путин доехал до Керчи по Крымскому мосту за 16 минут 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин за 16 минут доехал до Керчи из Краснодарского края по новому автомобильному мосту.
Путин во вторник открыл движение по Крымскому мосту. Глава государства сел за руль КАМАЗа со словами "Поехали".
Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика. Инфоцентр "Крымский мост" 14 мая сообщил, что автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
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