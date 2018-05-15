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Прояснилась ситуация с правами Путина
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Песков заявил о наличии у Путина права на управление грузовиком 

RT на русском 3 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у российского лидера Владимира Путина в водительском удостоверении открыта категория, дающая права на управление грузовиками.
«Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — цитирует ТАСС Пескова.
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Таким образом он ответил на вопрос о том, имел ли право Путин проехать по Крымскому мосту за рулём КамАЗа.
Ранее Путин за 16 минут преодолел на КамАЗе расстояние 19 км по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом.
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