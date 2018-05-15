Прояснилась ситуация с правами Путина

Песков заявил о наличии у Путина права на управление грузовиком

«Права категории С у президента есть. Они были получены им уже давно, примерно лет двадцать назад», — цитирует ТАСС Пескова.

Таким образом он ответил на вопрос о том, имел ли право Путин проехать по Крымскому мосту за рулём КамАЗа.

Ранее Путин за 16 минут преодолел на КамАЗе расстояние 19 км по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом.