В сети рассекречен новый «паркетник» Volkswagen Tharu

Китайские СМИ растиражировали фотографии нового серийного кроссовера Volkswagen Tharu, который станет глобальной моделью и будет продаваться во многих странах планеты, включая РФ.

Как отмечают наши коллеги, фотографии нового серийного кросса марки Volkswagen появились в базе Министерства промышленности Китая. На опубликованных фото запечатлен «паркетник», концептуальный прототип которого был впервые продемонстрирован в Пекине, в марте текущего года.

Концептуальный внедорожник назывался Volkswagen Powerful Family SUV. В свою очередь, товарная модель получила имя Volkswagen Tharu. Судя по опубликованным фотографиям, серийный автомобиль сохранил дизайн прототипа.

По данным китайских СМИ, новая модель Volkswagen Tharu имеет следующие габариты: длина — 4 453 мм, ширина — 1 841 мм, высота — 1 632 мм. Расстояние между осями — 2 680 мм. Отмечается, что ближайшим «родственником» нового кросса Volkswagen Tharu является «паркетник» Skoda Karoq (4 432/1 841/1 614 мм, колесная база — 2 688 мм).

В Поднебесной новый компактный внедорожник Volkswagen Tharu будет доступен с бензиновыми моторами 1.2 TSI (116 л.с.) и 1.4 TSI (150 л.с.). К слову, такими же моторами оснащается китайская версия модели Skoda Karoq. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» DSG. Тип привода — скорее всего только передний.

Предположительно, в арсенале новой модели Volkswagen Tharu будут значиться такие «фишки», как панорамная крыша, камеры кругового обзора, светодиодная оптика, информационно-развлекательная система и многое другое. Ожидается, что старт продаж новинки в Поднебесной состоится четвертом квартале текущего года. Машины будут производить на заводе СП Volkswagen и SAIC.

Не менее важно то, что в будущем эта модель сегмента SUV станет глобальной. Предполагается, что Volkswagen Tharu будут продавать в тех странах, где не представлен кросс T-Roc. Сообщается, что серийный выпуск Volkswagen Tharu будет налажен в Аргентине, Мексике и России (на калужском заводе концерна).