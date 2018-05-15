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МВД предложило отменить знак «Шипы»
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МВД предложило сделать знак «Шипы» необязательным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МВД России предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак "Шипы" сзади машин, имеющих шипованную "резину" в связи с утратой его актуальности, соответствующий проект постановления правительства размещён на портале проектов нормативных актов.
"Кроме того, предлагается исключить обязанность водителя устанавливать опознавательный знак "Шипы" сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины, которая закреплена в пункте 8 Основных положений. Данная норма не менялась с момента издания Основных положений", — говорится в пояснительной записке к проекту.
По мнению авторов проекта, "знак давно потерял свою актуальность" в связи с тем, что на сегодняшний день динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере определяются иными факторами. Их перечень приводится в пояснительной записке к проекту — это конструкция транспортного средства, степень его загруженности, наличие современных электронных систем, способствующих торможению или стабилизации и другие.
"Таким образом, установка указанного знака на транспортом средстве не позволяет иным участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий", — говорится в пояснительной записке.
Также в МВД считают, что знак на заднем стекле автомобиля зачастую ограничивает обзор с места водителя, "что не отвечает интересам обеспечения безопасности дорожного движения".
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