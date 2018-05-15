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GAC готовится представить новый кроссовер Trumpchi GS5
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GAC готовится представить новый кроссовер Trumpchi GS5 

LiveCars.Ru 10 часов назад
Фото: Autohome
Китайский автогигант GAC готовится к официальной премьере кардинально преобразившегося кроссовера Trumpchi GS5. В преддверии этого события в интернете появились первые фотографии новинки.
Напомним, модель Trumpchi GS5 вышла на китайский рынок в 2012 году. В основе автомобиля лежит «тележка» от модели Alfa Romeo 166: эту платформу компания GAC выкупила у итальянцев еще в 2008 году. В 2014 году кросс GAC Trumpchi GS5 пережил обновление.
Теперь же компания готовится вывести на рынок модель, которая, скорее всего, будет позиционироваться в качестве SUV второго поколения. В настоящее время неизвестно, сохранил ли GAC Trumpchi GS5 итальянскую платформу, или же машина построена на новой платформе.
Длина нового кроссовера GAC Trumpchi GS5 равна 4 695 мм (-55 мм). В свою очередь, ширина автомобиля составляет 1 885 мм (+31 мм), высота — 1 700 мм (+10 мм). Размер колёсной базы — 2710 мм. Повторимся, что у автомобиля совершенно новый дизайн экстерьера.
По информации наших китайских коллег, кроссовер GAC Trumpchi GS5 нового поколения будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым двигателем с наддувом, мощность которого варьируется от 152 или 169 л.с. Какую трансмиссию получит автомобиль, пока неизвестно.
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