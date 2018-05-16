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В России внедрят новый механизм расчета ОСАГО
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ЦБ подтвердил внедрение нового механизма расчета ОСАГО 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Центральный банк России подтвердил намерение Министерства финансов изменить тарифную сетку страховых полисов ОСАГО этим летом. Об этом сообщило агентство REGNUM со ссылкой на заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина.
Согласно изменениям, которые были одобрены экспертами, тарифный коридор будет расширен на 20% как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения цены. В среднем оформление полиса обойдется автомобилистам от пять тысяч восемьсот до семи тысяч рублей, в зависимости от различных факторов.
Больше всего за полис заплатят молодые водители от 16 до 24 лет из-за пристрастия к быстрой езде, которая повышает риски аварийной ситуации на дороге.
Кроме того, накануне в МВД предложили отказаться от практики обязательного размещения на заднем стекле знака, указывающего на шипованную резину. По словам специалистов, которые выступили с инициативой, современные параметры автомобилей определяются вовсе не наличием шипов на резине. Наклейка, в свою очередь, способна помешать обзору водителя, что может повлечь ДТП.
Ранее отмечалось, что Минфин поддержал предложенную либерализацию тарифов ОСАГО. Определить рамки тарифного коридора предстояло ЦБ.
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