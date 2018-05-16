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Крымский мост открыт для движения автомобилей
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Крымский мост открыт для движения автомобилей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили со стороны Тамани начали движение по Крымскому мосту, передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин во вторник открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Глава государства ознакомился с работой центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб, встретился со строителями и выступил на митинге-концерте.
Колонна автомобилей местных жителей и мотоциклистов рано утром начала движение по Крымскому мосту со стороны Тамани. Среди первых участников движения — местные жители, строители Крымского моста, ветераны и представитель МИД РФ Мария Захарова.
Автомобили украшены шарами и флагами России.
Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открылся одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону. Максимальная разрешенная скорость движения составит 90 километров в час. Остановка на мосту запрещена.
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