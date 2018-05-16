Lexus придумал название нового флагманского кроссовера

Японская премиальная марка Lexus зарегистрировала новый товарный знак LQ. Ожидается, что под таким названием на мировом рынке появится новый флагманский внедорожник марки, созданный по мотивам концепта Lexus LF-1 Limitless Concept. Об этом сообщает популярное издание AutoGuide.com.

Напомним, мировая премьера концепта Lexus LF-1 Limitless Concept состоялась на автосалоне в Детройте 2018. Во время презентации прототипа руководители японской марки заявили, что «концепция имеет потенциал для формирования будущего флагманского роскошного кроссовера».

Как отмечают наши иностранные коллеги, серийная модель Lexus LQ станет новым флагманским автомобилем популярного сегмента SUV, которая получит все самые продвинутые технологии, которые только имеются в распоряжении японского автогиганта Toyota Motor Corporation.

Также издание отмечает, что серийный флагманский внедорожник Lexus LQ будет сильно похож на концепт Lexus LF-1 Limitless Concept, но с некоторыми «приземленными» стилистическими решениями. Предполагается, что автомобиль будет иметь пятиместный салон, цифровую приборную панель и продвинутую мультимедиа-систему с дополнительными мониторами для задних пассажиров.