Кому разрешат парковаться под знаком и покидать место ДТП

Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления об изменении в России правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно инициативе ведомства, водители не будут обязаны сообщать другим участникам движения при помощи знака на заднем стекле авто о том, что их резина — шипованная.

Между тем знак «Инвалид» избавит водителей транспортных средств от действия знаков о запрете стоянки, в том числе по четным и нечетным числам месяца. Кроме того, знак «Инвалид» смогут вешать на свои машины не только инвалиды первой и второй групп, но и третьей.

Еще одно изменение вновь касается людей с ограниченными физическими возможностями. Из определения пешехода в ПДД исчезнут слова «без двигателя», сопровождающие «лиц, передвигающихся в инвалидных колясках». Таким образом, инвалиды на колясках с двигателем перестанут считаться водителями транспортных средств.