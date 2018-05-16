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Кому разрешат парковаться под знаком и покидать место ДТП
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Кому разрешат парковаться под знаком и покидать место ДТП 

Рамблер 1 час назад
Фото: 161.ru
Министерство внутренних дел России подготовило проект постановления об изменении в России правил дорожного движения. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе ведомства, водители не будут обязаны сообщать другим участникам движения при помощи знака на заднем стекле авто о том, что их резина — шипованная.
Между тем знак «Инвалид» избавит водителей транспортных средств от действия знаков о запрете стоянки, в том числе по четным и нечетным числам месяца. Кроме того, знак «Инвалид» смогут вешать на свои машины не только инвалиды первой и второй групп, но и третьей.
Еще одно изменение вновь касается людей с ограниченными физическими возможностями. Из определения пешехода в ПДД исчезнут слова «без двигателя», сопровождающие «лиц, передвигающихся в инвалидных колясках». Таким образом, инвалиды на колясках с двигателем перестанут считаться водителями транспортных средств.
Также министерство намерено изменить формулировку пункта, касающегося европротокола, уточнив случаи, при которых участники ДТП без пострадавших могут покинуть место аварии. Так, это будет возможно, если их ОСАГО позволяет оформлять документы о ДТП без участия полиции, если они сообщили об аварии правоохранителям и получили в ответ указание оформить документы на ближайшем посту ДПС, а также если в происшествии пострадали машины или имущество лишь его участников, а они решили не оформлять документы.
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