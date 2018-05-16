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В России стартовали продажи особой версии Renault Duster
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В России стартовали продажи особой версии Renault Duster 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Renault
Компания Renault начала российские продажи обновленной спецверсии кроссовера Duster. Автомобиль лимитированной серии оценили в 1 005 990 рублей, за топовую комплектацию надо будет заплатить минимум 1 095 990 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе французской марки.
Обновленная версия укомплектована черными расширителями арок, накладками на бамперы, корпусами внешних зеркал и литым 16-дюймовым колесам Black Thema. Визуально отличить Renault Duster Dakar от предшественника можно по пластиковым накладкам на дверях, используемых вместо наклеек.
Интерьер отличается наличием глянцевых черных вставок на центральной консоли и дверных панелях, особой обивкой сидений с вышивкой Dakar и хромированными накладками на порогах дверей. Защитный обвес кузова из неокрашенного пластика у Duster Dakar присутствует по умолчанию.
Кроссовер, как и прежде, комплектуется двумя бензиновыми 1,6— и 2,0-литровыми двигателями мощностью 114 и 143 л. с., а также 109-сильным "дизелем" объемом 1,5 литра. Моторы работают с шестиступенчатой "механикой" или — в модификации с топовым 143-сильным двигателем — "автоматом".
Duster Dakar представлен в шести цветах кузова, а том числе в эксклюзивном — "Оранжевая Аризона", который доступен только для лимитированной серии Duster.
Добавим, что Renault Duster по-прежнему пользуется популярностью у россиян. За первый квартал 2018 года было реализовано 10 270 кроссоверов, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В сегменте SUV "француз" уступает лишь бессменному лидеру Hyundai Creta — "корейца" с вершины потеснить пока никто не может.
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