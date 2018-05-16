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Знак «Шипы» снова станет необязательным в России
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Знак «Шипы» снова станет необязательным в России 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В пояснительной записке к документу говорится, что знак давно потерял актуальность, так как динамические характеристики движения автомобиля сейчас в значительной мере зависят от других факторов: конструкции автомобиля и степени его загруженности», — пишут «Известия». То есть, установка знака «Шипы» не позволяет другим водителям однозначно судить о вероятном характере движения транспортного средства. Кроме того, наличие наклейки на заднем стекле авто может ограничить обзор с места водителя.
Как отмечают авторы инициативы, реализация проекта не повлечет увеличения расходов из бюджета РФ.
Напомним, в Новосибирске ГИБДД начала штрафовать за отсутствие знака «Ш» на 500 рублей с 4 апреля 2017 года. Это требование предъявлялось к автомобилистам и раньше, но наказания за игнорирование предусмотрено не было. Весной автоинспекторы с пониманием отнеслись к автомобилистам, не разместившим знак «Ш», и дали им время привыкнуть к данному требованию, а вот осенью штрафы стали массовыми.
Автомобилисты Новосибирска эмоционально встретили нововведения: «Зачем знак „Шипы“ вернули? Кто такой умный? Чтобы штрафы брать? Я что должен делать, когда такой знак вижу? Дистанцию увеличивать? В другой ряд перестраиваться?», — задался вопросом на своей странице в Facebook пользователь Алексей Головин.
Затем на новых требованиях уже начали зарабатывать предприниматели. Соцсети заполнились объявлениями о продаже наклеек «Ш». «Печатаем знак „Шипы“ по ГОСТу — наклейка на заднее стекло автомобиля! Стоимость — всего 30 рублей штука. Оптом от 20 штук — 20 рублей», — гласило одно из объявлений.
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