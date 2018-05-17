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ЗИЛ, Rolls-Royce или гибрид: в Москве заметили странный автомобиль
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ЗИЛ, Rolls-Royce или гибрид: в Москве заметили странный автомобиль 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Wroom.ru
Гибрид британского Rolls-Royce и российского ЗИЛа был замечен на улицах Москвы.
Несколько дней назад на сайте Avto Nomer, который собирает данные о номерах автомобилей, было опубликовано фото эвакуируемого автомобиля, который внешне напоминает Rolls-Royce Ghost, однако значок на его капоте сообщает, что это продукция завода имени Лихачева.
По данным портала VistaNews, это авто действительно является Rolls-Royce Ghost, однако значительно переделанным. Например, «британец» обзавелся оптикой и радиаторной решеткой лимузина ЗИЛ-41047, но сохранил «родные» диски и двигатель.
Согласно данным портала «Автокод», машина зарегистрирована как «ЗИЛ-НАМИ Самодельное транспортное средство». При этом в базе Росстандарта имеется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, выданное на данную машину. Судя по нему, ни к ЗИЛу, ни к научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) отношения она не имеет, так как изготовителем значится торговец автомобилями Евгений Новицкий.
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