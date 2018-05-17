ЗИЛ, Rolls-Royce или гибрид: в Москве заметили странный автомобиль

Гибрид британского Rolls-Royce и российского ЗИЛа был замечен на улицах Москвы.

Несколько дней назад на сайте Avto Nomer, который собирает данные о номерах автомобилей, было опубликовано фото эвакуируемого автомобиля, который внешне напоминает Rolls-Royce Ghost , однако значок на его капоте сообщает, что это продукция завода имени Лихачева

По данным портала VistaNews, это авто действительно является Rolls-Royce Ghost, однако значительно переделанным. Например, «британец» обзавелся оптикой и радиаторной решеткой лимузина ЗИЛ-41047, но сохранил «родные» диски и двигатель.