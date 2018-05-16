Ещё
В России остановили выпуск VW Jetta
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России остановили выпуск VW Jetta 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Wroom.ru
На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде остановлено производство седана Volkswagen Jetta. Как сообщают представители марки, это связано со сменой поколений.
Седан Volkswagen Jetta нового поколения построен на общей с "Гольфом" модульной платформе, но в отличие от предшественника заметно отличается от хэтчбека по дизайну и теперь больше похож на "старший" Passat. Новая машина стала немного крупнее: колёсная база увеличена на 35 мм (2686 мм), общая длина кузова — на 43 мм (4702 мм).
В январе была представлена единственная версия модели для американского рынка — с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом" (у предыдущей модели был шестиступенчатый). В России седан нового поколения появится в 2019 году, на начальном этапе автомобиль будет импортироваться.
Старое поколение седана Jetta выпускалось на мощностях ГАЗа с 2013 года. В настоящее время запасов готовых экземпляров модели хватит как минимум до конца 2018 года. Всего за шесть лет в России было выпущено более 60 000 седанов, за четыре месяца реализовано 1400 машин.
Daily-Motor: последние новости
МВД РФ предлагает отказаться от знака «Шипы» на автомобилях Обновленный кроссовер Chery Tiggo 3 выйдет в продажу 16 мая ПДД РФ хотят проверить на соответствие международным правилам
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД427
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто29
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все236
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту31
Киев ищет ответ на вопрос: «Как Россия построила мост?»414
Видео
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
01:09
Опубликована схема движения у Крымского моста
Автоновости
00:36
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто
Автоновости
02:55
Новый лимузин Путина сравнили со «Зверем» Трампа‍
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение