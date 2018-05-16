В России остановили выпуск VW Jetta

На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде остановлено производство седана Volkswagen Jetta . Как сообщают представители марки, это связано со сменой поколений.

Седан Volkswagen Jetta нового поколения построен на общей с "Гольфом" модульной платформе, но в отличие от предшественника заметно отличается от хэтчбека по дизайну и теперь больше похож на "старший" Passat. Новая машина стала немного крупнее: колёсная база увеличена на 35 мм (2686 мм), общая длина кузова — на 43 мм (4702 мм).

В январе была представлена единственная версия модели для американского рынка — с 1,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и восьмиступенчатым "автоматом" (у предыдущей модели был шестиступенчатый). В России седан нового поколения появится в 2019 году, на начальном этапе автомобиль будет импортироваться.

Старое поколение седана Jetta выпускалось на мощностях ГАЗа с 2013 года. В настоящее время запасов готовых экземпляров модели хватит как минимум до конца 2018 года. Всего за шесть лет в России было выпущено более 60 000 седанов, за четыре месяца реализовано 1400 машин.