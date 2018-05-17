За первые сутки работы по Крымскому мосту проехали более 20 тысяч машин

Суточный поток транспорта по Крымскому мосту превысил 20 тысяч автомобилей и мотоциклов, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань", заказчика строительства.

"За первые сутки по Крымскому мосту проехало более 20 000 транспортных средств. В направлении Керчи с 5.30 16 мая до 5.30 17 мая проехало около 10 700 транспортных средств и около 10 000 проехали в сторону Тамани", — говорится в сообщении.

Основная интенсивность движения пришлась на утренние и вечерние часы, занятость трассы достигала 25-30%. После полуночи поток начал спадать, в ночные часы по Крымскому мосту проходило около 200 автомобилей в час. Движение осуществляется в штатном режиме, отметили в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "Камаза" из Тамани до Керчи почти за четверть часа.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, является самым протяженным в России, его длина составляет 19 километров. Поток автотранспорта по мосту был запущен 16 мая.