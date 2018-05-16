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Volvo откажется от дизелей
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Volvo откажется от дизелей 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: Kleber Silva/Behance
Шведская компания Volvo Cars официально объявила о том, что будет отказываться от двигателей, работающих на «тяжелом» топливе. Первым автомобилем бренда, который лишится дизельных моторов, станет компактный седан Volvo S60 нового поколения, старт продаж которого запланирован на май текущего года.
Официальные представители шведской марки объясняют отказ от дизельных двигателей «очередным шагом в программе озеленения и электрификации силовой гаммы, направленной на полный отказ от ДВС в будущем.
Хотя, по неофициальным данным, автомобили шведского бренда Volvo лишатся дизельных моторов из-за ужесточения экологических норм, требующих снижения выброса вредных веществ. Очевидно, что инвестиции в разработку новых, более чистых дизельных моторов, и модернизацию имеющихся, становятся невыгодными, учитывая снижение популярности автомобилей на таком топливе.
Помимо этого, шведская компания Volvo Cars официально сообщает, что с 2019 года все модели бренда будут предлагаться с "мягкими" бензиновыми гибридными, бензиновыми плагин-гибридными и электрическими силовыми установками.
В настоящий момент шведская компания ничего не сообщает о планах на дизельные моторы в актуальных моделях бренда. Стоит напомнить, что сейчас производитель использует различные модификации 2,0-литрового 4-цилиндрового мотора с наддувом.
Стоит напомнить, что раньше именно шведская марка Volvo активно продвигала машины с дизельными моторами. В последнее же время такие автомобили марки стали дешевле бензиновых.
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