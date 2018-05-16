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Как правильно пройти ТО
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Как правильно пройти ТО 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: РИА Новости
Авторамблер совместно с «ЛУКОЙЛ Смазочные материалы» создали интерактивный тест, который поможет тем, кто хочет постичь все тонкости прохождения техобслуживания автомобилей.
Техобслуживание — казалось бы, рутинная, изученная вдоль и поперек процедура. Но на самом деле с ней связано множество важных тонкостей, без соблюдения которых ТО может стать бесполезным и даже вредным. Какой ТО-сервис выбрать? Как не переплатить за ТО? Как проконтролировать все этапы его прохождения? И наконец, как правильно осуществлять замену масла? В общем, как проходить ТО правильно?
предоставлено организаторами
Пользователям предлагается ответить на несколько вопросов: когда менять масло, стоит ли промывать двигатель, что делать со свечами и многое другое. Успешно пройдя этот виртуальный ТО, пользователь не только получит полезные лайфхаки по теме, но и скидку покупку смазочных материалов ЛУКОЙЛ.
Пройти тест
предоставлено организаторами
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