Как правильно пройти ТО

тест, который поможет тем, кто хочет постичь все тонкости прохождения техобслуживания автомобилей. Авторамблер совместно с « ЛУКОЙЛ Смазочные материалы» создали интерактивный, который поможет тем, кто хочет постичь все тонкости прохождения техобслуживания автомобилей.

Техобслуживание — казалось бы, рутинная, изученная вдоль и поперек процедура. Но на самом деле с ней связано множество важных тонкостей, без соблюдения которых ТО может стать бесполезным и даже вредным. Какой ТО-сервис выбрать? Как не переплатить за ТО? Как проконтролировать все этапы его прохождения? И наконец, как правильно осуществлять замену масла? В общем, как проходить ТО правильно?

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Пользователям предлагается ответить на несколько вопросов: когда менять масло, стоит ли промывать двигатель, что делать со свечами и многое другое. Успешно пройдя этот виртуальный ТО, пользователь не только получит полезные лайфхаки по теме, но и скидку покупку смазочных материалов ЛУКОЙЛ.