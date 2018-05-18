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Велосипедистов захотели проверить на знание ПДД
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Велосипедистов захотели проверить на знание ПДД 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Милонов предложил тестировать велосипедистов на знание ПДД  Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал документ, вводящий официальную регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для их владельцев. Об этом сообщает Russia Today.
Милонов 18 мая направил свои предложения российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву. Если нововведения будут одобрены, они коснутся велосипедистов старше 14 лет.
Депутат предложил вносить идентификационный номер велосипеда и личные данные его владельца в специальный реестр. Перед этой процедурой, по задумке Милонова, велосипедисты будут проходить электронный тест на знание ПДД.
По мнению Милонова, его инициатива поможет уменьшить число ДТП с участием велотранспорта.
Депутат сообщил со ссылкой на неофициальную статистику, что только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов каждый год «становятся сотни людей». Он отметил, что велосипедисты часто выезжают на трассу с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности манёвра, или нарушают ПДД на пешеходных переходах.
Парламент отметил, что с помощью регистрационного номера велосипеда и данных его владельца будет проще раскрывать кражи велосипедов.
Президент Велотранспортного союза Игорь Налимов заявил RT, что инициатива Милонова сведет на нет все попытки популяризации велосипедов в мегаполисах, «забюрократизировав весь процесс».
По российским законам, человек за рулем велосипеда является водителем транспортного средства и в случае ДТП чаще всего несет ответственность наравне с автомобилистами.
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