Велосипедистов захотели проверить на знание ПДД

Милонов предложил тестировать велосипедистов на знание ПДД Депутат Госдумы Виталий Милонов разработал документ, вводящий официальную регистрацию велосипедов и тест на знание ПДД для их владельцев. Об этом сообщает Russia Today.

Милонов 18 мая направил свои предложения российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву . Если нововведения будут одобрены, они коснутся велосипедистов старше 14 лет.

Депутат предложил вносить идентификационный номер велосипеда и личные данные его владельца в специальный реестр. Перед этой процедурой, по задумке Милонова, велосипедисты будут проходить электронный тест на знание ПДД.

По мнению Милонова, его инициатива поможет уменьшить число ДТП с участием велотранспорта.

Депутат сообщил со ссылкой на неофициальную статистику, что только в Москве и области жертвами ДТП с участием велосипедистов каждый год «становятся сотни людей». Он отметил, что велосипедисты часто выезжают на трассу с второстепенной дороги, не убедившись в безопасности манёвра, или нарушают ПДД на пешеходных переходах.

Парламент отметил, что с помощью регистрационного номера велосипеда и данных его владельца будет проще раскрывать кражи велосипедов.

Президент Велотранспортного союза Игорь Налимов заявил RT, что инициатива Милонова сведет на нет все попытки популяризации велосипедов в мегаполисах, «забюрократизировав весь процесс».

По российским законам, человек за рулем велосипеда является водителем транспортного средства и в случае ДТП чаще всего несет ответственность наравне с автомобилистами.