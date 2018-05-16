Стало известно название флагманского кроссовера от Lexus

Эффектный большой кроссовер Lexus LF-1 Limitless, дебютировавший на автосалоне в Детройте в январе этого года, является предвестником нового серийного флагманского кроссовера марки, который придет на смену модели LX. Как будет выглядеть серийная версия — пока секрет. А вот имя, похоже, уже выбрано.

Компания Lexus зарегистрировала в патентном бюро США название LQ — очевидно, именно так назовут серийную версию нового большого кроссовера. Как отмечает издание AutoGuide, буква L в названии модели традиционно используется маркой для обозначения флагманских моделей в каждом сегменте.

Так, роскошный седан марки называется LS, самый большой нынешний кроссовер — LX, а самое роскошное и дорогое купе — LC. Что же касается буквы Q, то весьма вероятно, что она в скором времени станет новым обозначением для SUV— моделей марки. По другой версии, эту букву в названии зарезервировали исключительно для нового кроссовера, чтобы подчеркнуть его особый статус.

Разработкой дизайна занималась калифорнийская студия Calty, с которой Toyota уже создала прототип FT-1 (предвестник возрожденной Supra). Большой (более пяти метров в длину) кроссовер получился более приземистым, чем нынешний LX, с сильно заваленными стойками и высокой подоконной линией, длинным капотом и массивным задним свесом. Весьма интересно выполнен спойлер на кромке багажника. Он разделен надвое точно по центру, и между двумя его частями элегантно "затекает" панорамная крыша, визуально переходящая в стекло крышки багажника.

Салон выполнен типичным для прототипов образом: раздельные кресла, множество сенсорных кнопок и дисплеев, футуристичный минимализм в каждой детали. Информационно-развлекательная система достаточно умна, чтобы выполнять роль виртуального "консьержа": на основе стиля вождения и наиболее частых маршрутов электроника может давать рекомендации по времени и месту заправок, а еще при необходимости подскажет нужные магазины или кафе и рестораны и вообще обучена упрощать жизнь водителя и пассажиров.