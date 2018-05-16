В России отзывают почти 8 тысяч Lexus и Toyota

Причиной отзыва стала вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Следствием может стать создание разомкнутой цепи в самой микросхеме, что спровоцирует включение контрольной лампы системы подушек безопасности "SRS" на приборной панели. В дальнейшем боковые подушки безопасности или шторки безопасности могу не активироваться.

Владельцы машин, попадающих под отзыв, будут проинформированы о сервисной кампании. На автомобилях проведут проверку датчиков системы подушек безопасности и при необходимости заменят их. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.