В России отзывают почти 8 тысяч Lexus и Toyota 

Компания "Тойота мотор" объявила в России отзыв 7638 тысяч машин Lexus и Toyota. Под отзыв попали модели Lexus NX и RX, микроавтобусы Toyota Alphard и пикапы Toyota Hilux, проданные с 30 июня 2015 по 29 сентября 2016 года. Об этом сообщает "Росстандарт".
Причиной отзыва стала вероятность отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах данных датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Следствием может стать создание разомкнутой цепи в самой микросхеме, что спровоцирует включение контрольной лампы системы подушек безопасности "SRS" на приборной панели. В дальнейшем боковые подушки безопасности или шторки безопасности могу не активироваться.
Владельцы машин, попадающих под отзыв, будут проинформированы о сервисной кампании. На автомобилях проведут проверку датчиков системы подушек безопасности и при необходимости заменят их. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.