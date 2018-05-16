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Ford в очередной раз обновил глобальный пикап Ranger
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Ford в очередной раз обновил глобальный пикап Ranger 

LiveCars.Ru 17 часов назад
Фото: Ford Motor Company
Американская компания Ford Motor Company официально представила обновлённую версию глобального пикапа Ford Ranger 2019 модельного года, серийное производство которого налажено на мощностях предприятий марки в Таиланде и ЮАР.
Сразу скажем, что первым рынком, где появится обновлённый пикап Ford Ranger 2019 модельного года, станет Австралия. Однако известно, что в ближайшее время «посвежевший» грузовик появится во многих странах планеты, включая Европу.
Визуально глобальная версия популярного среднеразмерного пикапа Ford Ranger обновилась в стилистике модели, предназначенной для американского рынка. Автомобиль получил пересмотренную решётку радиатора и модифицированные бампера. Помимо всего прочего, в арсенале грузовика появилась система автоматического торможения и светодиодные фары. Интерьер машины не претерпел изменений.
Что касается технической «начинки». В Австралии обновлённый пикап Ford Ranger 2019 модельного года будет доступен с дизелем 2.0 TDCi (213 л.с., 500 Нм). К слову, этот же силовой агрегат используется на экстремальном пикапе Ford Ranger Raptor.
Помимо этого, для обновлённого грузовика предусмотрен базовый 4-цилиндровый дизельный мотор 2.2 (160 л.с., 385 Нм) и 5-цилиндровый агрегат 3.2 (200 л.с., 470 Нм). Трансмиссия — «механика» или «автомат». Тип привода — задний или полный. В компании отметили, что у автомобиля перенастроена подвеска.
Официальные продажи обновлённого пикапа Ford Ranger 2019 модельного года стартуют ближе к концу текущего года. Как отмечают наши коллеги, в ближайшее время аналогичные изменения получит рамный внедорожник Ford Everest.
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