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Hyundai будущего: насекомые и голограммы
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Hyundai будущего: насекомые и голограммы 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Разумеется, прежде всего Hyundai делает ставку на беспилотные транспортные средства и электромобили — куда же сегодня без них. А чтобы сделать свои автопилоты более продвинутыми, корейцы делают ставку на… насекомых! Для этого компания Hyundai уже начала сотрудничать с американской Род-айлендской школой дизайна, ученики которой исследуют возможность использования знаний о насекомых для проектирования беспилотных автомобилей.
Но чем насекомые могут помочь в разработке автомобилей? Оказывается, корейцам интересна аэродинамика полёта и строение тела насекомых — например, их кожа, суставы и антенны. Ыйсан Чонг говорит, что нам есть чему у них поучиться: вот у паука всего восемь глаз, а беспилотным машинам пока не хватает и десятка радаров, чтобы уверенно передвигаться по дорогам. Вторая важнейшая область, которой Hyundai уделяет особое внимание, это искусственный интеллект.
Оказывается, корейцы всерьёз намерены стать лидерами в области голограмм и будут использовать их для создания человеческих образов в салоне автомобиля. Это касается прежде всего виртуального секретаря — голосового помощника, который обретёт в мультимедийной системе человеческий облик. Дальше — больше. С помощью голограмм Hyundai сможет создавать человеческий образ на пассажирском сиденье — например, жены водителя, чтобы тому не было скучно.
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