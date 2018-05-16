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МВД сообщило о лихачах на Крымском мосту
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ГИБДД зафиксировала первые случаи нарушений на Крымском мосту 

RT на русском 2 часа назад
Сотрудники Госавтоинспекции Крыма зафиксировали первые факты нарушения скоростного режима на Крымском мосту. Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей республиканского МВД Ольга Кондрашова.
«Сегодня в УГИБДД МВД по Республике Крым от очевидцев поступили видеоматериалы о факте нарушения установленного на мостовом переходе скоростного режима несколькими участниками движения», — приводит её слова РИА Новости.
Отмечается, что зарегистрированные видеоматериалы переданы в отделение ГИБДД города Керчь для принятия по ним решения в рамках действующего законодательства.
Ранее было названо число проехавших по Крымскому мосту машин в первые часы после его открытия.
15 мая президент России Владимир Путин за 16 минут преодолел за рулём КамАЗа 19 км по Крымскому мосту.
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