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Hyundai думает над Kona N
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Hyundai думает над Kona N 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Однако планы в отношении Kona N от Hyundai имеют пока отдаленные перспективы.
Есть много слухов о том, насколько Hyundai задумывается над своим первым спортивным кроссовером. Он может получить индекс Kona N и сейчас идет работа над его прототипом.
Вполне вероятно, что конструкторы сделают упор на передний привод. Поэтому новому прототипу может достаться такой же мотор, какой сейчас использует образец с приставкой i30 N.
От него могут перейти не только тип мотора, но и элементы конструкции подвески и рулевого управления. В этом отношении время все расставит по своим местам.
Что касается двигателя, то вполне вероятно присутствие на опытном образце мотора на 2 литра с турбонаддувом. Он будет способен развивать мощность примерно в 250 лошадиных сил.
Сейчас на рынке ждут появления таких моделей, как Veloster N и поступящий вслед за ним представитель i30 N. Ожидается, что спортивное купе увидят в Южной Корее и США, минуя европейский континент.
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