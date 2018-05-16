Hyundai думает над Kona N

Однако планы в отношении Kona N от Hyundai имеют пока отдаленные перспективы.

Есть много слухов о том, насколько Hyundai задумывается над своим первым спортивным кроссовером. Он может получить индекс Kona N и сейчас идет работа над его прототипом.

Вполне вероятно, что конструкторы сделают упор на передний привод. Поэтому новому прототипу может достаться такой же мотор, какой сейчас использует образец с приставкой i30 N.

От него могут перейти не только тип мотора, но и элементы конструкции подвески и рулевого управления. В этом отношении время все расставит по своим местам.

Что касается двигателя, то вполне вероятно присутствие на опытном образце мотора на 2 литра с турбонаддувом. Он будет способен развивать мощность примерно в 250 лошадиных сил.

Сейчас на рынке ждут появления таких моделей, как Veloster N и поступящий вслед за ним представитель i30 N. Ожидается, что спортивное купе увидят в Южной Корее и США, минуя европейский континент.