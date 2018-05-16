Крымский мост побил первый рекорд

Поток автомобилей на Крымском мосту в обоих направлениях за первые 12 часов работы моста побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Информационный центр Крымского моста.

Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств, говорится в сообщении.

Абсолютный рекорд Керченской паромной переправы был установлен в августе 2017 года, когда из Крыма на материк и обратно было перевезено 13 тысяч транспортных средств.