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Крымский мост побил первый рекорд
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Крымский мост побил первый рекорд 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
Поток автомобилей на Крымском мосту в обоих направлениях за первые 12 часов работы моста побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы. Об этом сообщает RT со ссылкой на Информационный центр Крымского моста.
Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств, говорится в сообщении.
Абсолютный рекорд Керченской паромной переправы был установлен в августе 2017 года, когда из Крыма на материк и обратно было перевезено 13 тысяч транспортных средств.
Движение по автомобильной части Крымского моста стартовало в 5:30 мск 16 мая. Накануне по мосту за рулем КаМАЗа проехал президент России Владимир Путин.
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