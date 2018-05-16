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Крымский мост побил рекорд Керченской переправы
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Поток транспорта на Крымском мосту побил суточный рекорд Керченской паромной переправы 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Информационный центр Крымского моста сообщил, что поток транспорта, следующего через пролив на полуостров и из Крыма на материковую часть России, за первые 12 часов побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.
Об этом говорится в сообщении Инфоцентра, которое оказалось в распоряжении RT.
«За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы​​​… Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тыс. транспортных средств», — указывается в заявлении.
Уточняется, что Керченская паромная переправа показала абсолютный рекорд своей работы в августе 2017 года, когда за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тыс. транспортных средств.
Ранее стало известно, что сотрудники Госавтоинспекции Крыма зафиксировали первые факты нарушения скоростного режима на мосту.
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