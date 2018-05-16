Крымский мост побил рекорд Керченской переправы

Поток транспорта на Крымском мосту побил суточный рекорд Керченской паромной переправы

Информационный центр Крымского моста сообщил, что поток транспорта, следующего через пролив на полуостров и из Крыма на материковую часть России, за первые 12 часов побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы.

Об этом говорится в сообщении Инфоцентра, которое оказалось в распоряжении RT.

«За первые 12 часов с момента открытия Крымского моста поток транспорта между двумя берегами побил абсолютный суточный рекорд Керченской паромной переправы​​​… Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тыс. транспортных средств», — указывается в заявлении.

Уточняется, что Керченская паромная переправа показала абсолютный рекорд своей работы в августе 2017 года, когда за сутки перевезла в обоих направлениях почти 13 тыс. транспортных средств.