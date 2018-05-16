УАЗ оснастит внедорожник Patriot «автоматом»

В 2019 году УАЗ оснастит внедорожник Patriot автоматической коробкой передач. Об этом пишет «Авто Mail.Ru».

Автомобиль оснастят 2,7-литровым 150-сильным бензиновым мотором ZMZ PRO мощностью 150 л.с. При этом коробка передач останется прежней, хотя работа по ее модернизации уже активно ведется. На стойках появятся ручки, за которые можно будет держаться во время движения машины.

Ранее УАЗ представил две спецверсии Patriot. Одна из них была посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года, другая — экспедиционная.

В настоящее время внедорожник можно приобрести по цене от 719 до 989 тысяч рублей.