Ещё
УАЗ оснастит внедорожник Patriot «автоматом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

УАЗ оснастит внедорожник Patriot «автоматом» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ульяновский автомобильный завод рассказал о новом поколении флагманского внедорожника УАЗ Patriot.
В 2019 году УАЗ оснастит внедорожник Patriot автоматической коробкой передач. Об этом пишет «Авто Mail.Ru».
Автомобиль оснастят 2,7-литровым 150-сильным бензиновым мотором ZMZ PRO мощностью 150 л.с. При этом коробка передач останется прежней, хотя работа по ее модернизации уже активно ведется. На стойках появятся ручки, за которые можно будет держаться во время движения машины.
Ранее УАЗ представил две спецверсии Patriot. Одна из них была посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года, другая — экспедиционная.
В настоящее время внедорожник можно приобрести по цене от 719 до 989 тысяч рублей.
ТК «Звезда»: последние новости
Туристам дали 10 советов перед поездкой по Крымскому мосту Песков рассказал о наличии у Путина прав на управление КамАЗом В США сравнили лимузины Путина и Трампа
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту529
Парочка полицейских расслабилась в служебном авто34
Крымский мост побил первый рекорд1
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД183
Американец одним из первых проехал по Крымскому мосту33
Видео
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
03:04
Путин на Крымском мосту объявил о чуде
Автоновости ДТП
03:20
В ФСО объяснили, нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
04:17
Крымский мост поехал: байкеры, дипломаты и все-все-все
Бортжурнал
01:52
Пьяный водитель разоблачил «секретные технологии» ДПС
ДТП
03:20
Прояснилась ситуация с правами Путина
Автоновости Автоспорт
LIVE: Открытие Крымского моста
Автоновости
02:48
Крымский мост открыт. Следующая цель — «Таврида»
Бортжурнал
Москвич сбил сразу двух полицейских
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение