«Ночных волков» накажут за конфуз на Крымском мосту

Байкерам, остановившимся у арки Крымского моста ради селфи, грозит штраф за нарушение ПДД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дорожной отрасли Кубани.

По данным агентства, информацию об остановке байкеров у полосы движения в сторону Керчи «незамедлительно» передали на пост ДПС на керченском берегу. Правоохранители в ближайшее время решат, как наказать нарушителей. Соблюдение ПДД на мосту контролируется с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД).

Пункт 12.4 ПДД запрещает остановку на мосту, если для движения в одном направлении там предусмотрено меньше менее трех полос.

Источник ТАСС отметил, что байкеры были не единственными, кто в первый день работы моста нарушил правила.

В среду, 16 мая, несколько десятков байкеров, участвовавших в мотопробеге по Крымскому мосту, остановились на арочном пролете, чтобы сделать селфи. Некоторые мотоциклы в это время стояли на правой полосе, из-за чего машинам пришлось их объезжать.

Как рассказал РБК лидер «Ночных волков» Александр Залдастанов (Хирург), он обещал местным властям, что байкеры не будут останавливаться на мосту, но «за всеми уследить не могли».