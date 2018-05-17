«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен

На границе Забайкалья и Бурятии ледоход смыл один из самых опасных мостов России. Теперь жители забайкальского поселка Куанда окончательно лишились автомобильного сообщения с внешним миром. В районе введен режим ЧС: здесь случившееся уже называют катастрофой. Единственная оставшаяся связь с миром у «малой столицы БАМа» — это курсирующий три раза в сутки поезд.

На этой неделе соцсети всколыхнула видеозапись, на которой запечатлено обрушение моста, носящего неофициальный титул самого опасного в России.

Полукилометровое сооружение находится на границе Забайкальского края и Бурятии и соединяет через реку Витим с Большой землей расположенный неподалеку поселок Куанда, где проживают около полутора тысяч человек. Населенный пункт возник лишь в 1981 году, но вскоре получил звание неофициальной «малой столицы БАМа» — именно недалеко от Куанды в 1984 году строители западного и восточного участков железнодорожной Байкало-Амурской магистрали соединили ее в единое целое.

На записи, сделанной несколько дней назад очевидцами, видно, как всего за две минуты одна из опор с треском разрушается. В то время как колонна падает, за кадром мужчина говорит: «нет моста Витимского, все». Завершается запись словами «остались мы на острове». Позже в сети появились более свежие ролики, на которых видно, как мост заметно прогнулся — в ближайшее время он может окончательно рухнуть.

В результате произошедшего населенный пункт оказался оторванным от другого берега: местные власти в целях безопасности запретили ездить по мосту любому транспорту и даже ходить пешком.

Витимский мост, как и все вокруг, был построен в начале 80-х как временный. После сооружения постоянного железнодорожного моста через Витим его не раз поджигали, но металлическая основа осталась, в итоге его превратили в автомобильный.

Доехать до поселка на автомобиле можно было только по нему. Однако путешествие на мосту все эти годы по праву считалось опаснейшим предприятием: какие-либо ограждения на шаткой конструкции отсутствуют.

Настил сделан из стандартных железнодорожных деревянных шпал, уложенных поперек движения и скрепленных между собой железными скобами. При этом часть шпал прогнили и не закреплены. Бывший накат из досок на шпалах сохранился лишь на отдельных участках. Длина моста составляет около 570 метров, ширина — примерно три, высота — 15. В одиночку проехать по мосту достаточно трудно: впереди машины всегда обычно шел человек и руководил сидящим за рулем. Дальнобойщики, решившиеся проехать по мосту, всегда обращались за помощью к местным жителям. К слову, официально мост не вводили в эксплуатацию, поэтому и не обслуживали, а ремонт то тут, то там делали те, кто им пользовался

В июле 2016 мост после прокурорской проверки действительно признали аварийным и запретили его эксплуатацию.

От администрации Каларского района потребовали установить заградительные сооружения, обеспечивающие исключение доступа на него людей и транспортных средств, а также запрещающие дорожные знаки. Выполнение данных требований прокуратура района взяла на контроль, но люди все равно продолжали пользоваться мостом на свой страх и риск.

Что теперь

После инцидента с обрушением опор моста в районе ввели режим ЧС.

«Это катастрофа для села Куанда, которое было связано автомобильным сообщением с основной территорией района. Через Витимский мост в село возили топливо, продукты, в том числе для школы-интерната, сейчас поселок отрезан с обеих сторон, осталось только железнодорожное сообщение», — выступил с заявлением местным СМИ глава Каларского района Павел Романов

В Главном управлении МЧС по Забайкальскому краю рассказали, что помогут местным жителям наладить связь с Большой землей и компенсируют отсутствие автомобильного сообщения.

«Доставка продуктов и топлива обеспечивается железнодорожным сообщением, локомотив ходит в Куанду три раза в сутки. При необходимости к нему может быть прицеплена платформа для транспортировки автомобилей. В Куанде есть пожарная часть субъекта, три автоцистерны, в ближайшем поселке Таксимо есть федеральная противопожарная часть, в помощь которой при необходимости может быть выделен пожарный поезд, он же при необходимости может проехать до Куанды», — сказали в пресс-службе МЧС «Чите.ру».

В пресс-службе губернатора Забайкальского края «Газету.Ru» заверили, что помогут людям, оказавшимся в безвыходном положении.

«Мост находится на границе Забайкальского края и Бурятии. Это собственность БАМа, и на данный момент он бесхозный. По нему и не должно было проходить автомобильное движение, так как он признан аварийным.

Уже с того момента все поставки лекарств и продуктов осуществляются железнодорожным транспортом, — рассказали в пресс-службе губернатора Забайкальского края. — Для экстренных случаев мы используем санавиацию. Безусловно, проблему надо решать. В ближайшее время мы соберем межправительственное совещание Забайкальского края и Бурятии и будем искать решение».

Местные власти собираются перекрыть оставшиеся опоры, чтобы водители не пытались преодолеть опасную переправу. Также, чтобы жители не использовали мост в качестве пешеходного, на обеих его сторонах поставлены посты. Отмечается, что серьезная реконструкция моста может проводиться лишь зимой.

До этого времени в районе будет действовать режим ЧС, а специалисты изучат разрушенные и оставшиеся опоры.

Экстрим по-забайкальски

В 2016 году газета «Ouest-France» составила список из 10 самых опасных дорог в мире, и две из них оказались в России. Авторы отметили Витимский мост в Каларском районе. По их словам, такая переправа не для трусов.

После включения моста в число самых опасных объектов мира к Витимскому мосту потянулись экстремалы. Некоторые приезжают из дальних уголков планеты и потом размещают посты о своем подвиге в своих блогах. Побывал там и известный блогер-путешественник Сергей Доля

«Длина моста около полукилометра, а ширина практически равна колесной базе автомобиля. Перил и ограждений никаких нет. На металическую основу просто накиданы шпалы, никак не соединенные между собой. Над рекой гуляет сильный ветер. Чтобы машину не раскачивало, приходится открывать окна и уменьшать парусность», — рассказывает путешественник на своей страничке в livejournal.

Как говорят те, кому приходилось пересекать Витим, сооружение испытывает на прочность твои мужество и навыки вождения. Успешная переправа через мост считается поводом для гордости среди путешественников. В Facebook даже создали группу, где участники делятся своим опытом прохода через опаснейший мост. На данный момент в ней состоят более 230 человек, большинство из них — иностранцы.

На памяти местных жителей нет ни одного случая, чтобы кто-то свалился в реку.