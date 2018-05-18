Mercedes продолжит выпуск утилитарного Гелендвагена

Руководство немецкого автогиганта Daimler AG официально сообщило о том, что компания Mercedes-Benz продолжит серийное производство культового внедорожника G-Class прошлого поколения, которое имеет индекс W461.

Напомним. В начале текущего года компания Mercedes-Benz официально представила внедорожник G-Class новой генерации W464. Этот автомобиль пришёл на смену модели с индексом W463, которая выпускалась с 1990 года.

Однако как рассказали в пресс-центре немецкого бренда, компания не планирует отказываться от выпуска утилитарной модификации внедорожника G-Class Professional. Этот автомобиль выпускается под индексом W461.

Как рассказали представители марки, утилитарный внедорожник Mercedes-Benz G-Class Professional (W461) продолжат предлагать в некоторых странах планеты, включая Германию, Австралию и страны Ближнего Востока. В беседе с журналистами Ян Хэдли Джеймс, человек, отвечающий за продвижение автомобилей Mercedes G-Class, рассказал:

«Mercedes-Benz G-Class W461 будет производиться и дальше. Мы предлагаем его на нескольких рынках, где допускается продажа машин экологического класса Евро-5. Эту модель используют в вооруженных силах и государственных ведомствах многих стран».

Отмечается, что на австрийском заводе Magna-Steyr в настоящее время производится три модификации внедорожника Mercedes-Benz G-Class Professional (W461). Это: универсал, шасси с кабиной и шасси с колесной формулой 6x6. Автомобили оснащаются постоянным полным приводом, демультипликатором и блокировкой всех трех дифференциалов.

Для внедорожника Mercedes-Benz G-Class Professional (W461) доступен исключительно дизельный мотор, объёмом 3,0 литра. Мощность — 183 лошадиные силы. В паре с силовым агрегатом трудится трансмиссия 5АКП. Эта модель, по традиции, отличается предельно упрощённым и удешевлённым оформлением экстерьера и интерьера.

Продолжая отвечать на вопросы журналистов, Ян Хэдли Джеймс добавил: