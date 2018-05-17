Водителям готовят новый штраф в 5 тыс. рублей

Поправки в КоАП, ужесточающие наказание за нарушение ПДД на ж/д-переездах, были рекомендованы Госдуме к принятию в первом чтении.

Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12.10 КоАП: будет введена санкция за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей. Речь идет о таких нарушениях, как выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора. При этом 50-процентная скидка при на эти штрафы распространяться не будет –советующую поправку планируется внести в законопроект ко второму чтению.

В настоящее время, напомним, штраф составляет 1 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.

Как сообщает "Коммерсантъ", 16 мая комитет Госдумы по госстроительству рассмотрел проект поправок и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Как пояснил первый зампред профильного комитета Вячеслав Лысаков , если нарушение на переезде зафиксирует камера в автоматическом режиме, то водителю будет выписан штраф. Лишение прав же грозит тем, кого поймают инспекторы ДПС