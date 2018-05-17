Водителям готовят новый штраф в 5 тыс. рублей 

Поправки в КоАП, ужесточающие наказание за нарушение ПДД на ж/д-переездах, были рекомендованы Госдуме к принятию в первом чтении.
Законопроект предполагает внесение изменений в статью 12.10 КоАП: будет введена санкция за нарушение правил проезда через железнодорожные переезды в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей. Речь идет о таких нарушениях, как выезд на переезд при закрывающемся шлагбауме или на запрещающий сигнал светофора. При этом 50-процентная скидка при на эти штрафы распространяться не будет –советующую поправку планируется внести в законопроект ко второму чтению.
В настоящее время, напомним, штраф составляет 1 тыс. рублей, а при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.
Как сообщает "Коммерсантъ", 16 мая комитет Госдумы по госстроительству рассмотрел проект поправок и рекомендовал его к принятию в первом чтении. Как пояснил первый зампред профильного комитета Вячеслав Лысаков, если нарушение на переезде зафиксирует камера в автоматическом режиме, то водителю будет выписан штраф. Лишение прав же грозит тем, кого поймают инспекторы ДПС.
Согласно статистике РЖД, озвученной на заседании комитета, за первый квартал текущего года на железнодорожных переездах по вине водителей транспортных средств, грубо нарушивших ПДД, допущено 107 столкновений с поездами. Для сравнения, за тот же период прошлого года таких аварий насчитывалось 102. При этом число пострадавших в столкновениях уменьшилось к уровню прошлого года на 18%, а число погибших, напротив, увеличилось на 5%.