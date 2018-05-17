Mercedes-Benz представил «ночной» V-Class

Компания Mercedes-Benz представила спецверсию минивэна V-Class под названием Night Edition. Машины в этом исполнении будут отличаться черными элементами отделки и бамперами AMG.

Mercedes-Benz V-Class Night Edition получит выкрашенные в черный цвет боковые зеркала, затемненную решетку радиатора с двумя горизонтальными хромированными планками, 19-дюймовые колесные диски AMG. В салоне будут установлены кресла с отделкой черной кожей наппа и контрастной прострочкой.

В список стандартного оснащения спецверсии войдет парковочный пакет: передние и задние датчики парковки, а также система кругового видеообзора.

Цена модели в Германии составит 55 260 евро. Поставки минивэнов первым клиентам начнутся в июне.

На российском рынке Mercedes-Benz V-Class доступен с дизельными двигателями мощностью 136, 163 и 190 лошадиных сил. Агрегаты сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной автоматической коробкой передач. Цены на модель начинаются от 2 950 600 рублей.