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Камеры-фонари нанесли на карту
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Камеры-фонари нанесли на карту 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Телеканал «Дождь» нанес на карту места, в которых столичные власти установили новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД «Стрит Фалькон».
Большинство камер установлены внутри Садового кольца. Например, на Новом Арбате и Петровке их по 11, 10 — на Цветном бульваре, восемь — на Неглинной улице, шесть — на Тверской.
Также «Стрит Фальконы» расположены и за пределами центра. На Авиамоторной улице в Юго-Восточном округе их пять, а на Большой Дорогомиловской в Западном — три.
Всего на улицах столицы появились 100 камер «Стрит Фалькон», которые по виду напоминают уличные фонари. Новые комплексы автоматической фиксации нарушений способны следить за соблюдением правил остановки и парковки. Так, остановку в неположенном месте «Стрит Фалькон» заметит за 10 секунд, а водителей, не оплативших парковку, будет штрафовать каждые 15 минут.
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