Крымский мост открыл кот

Американские СМИ сообщили читателям, что на самом деле Крымский мост открыл не Владимир Путин

Западные журналисты обратили внимание на фотографию, которую в Instagram опубликовал своеобразный талисман моста через Керченский пролив — кот Мостик.

За день до появления на сооружении президента России кот, а точнее люди, которые делают публикации от его имени, заявил, что бегом и самым первым пересек Крымский мост.

«Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост!» — сообщил он.

Заметки о том, что Владимира Путина опередил кот, написали крупнейшие средства массовой информации США. Так, газета Washington Post назвала участие российского лидера в открытии моста «индустриальной и культурной демонстрацией силы», а то, что кот оказался быстрее — «зацепкой» в этом.

В свою очередь, New York Post отметила, что своим участием Мостик «снял напряжение с политически озабоченного проекта». Другие СМИ даже не постеснялись заявить, что кот «затмил» президента России.