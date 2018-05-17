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Крымский мост открыл кот
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Крымский мост открыл кот 

Рамблер 1 час назад
Фото: @cat_the_most
Американские СМИ сообщили читателям, что на самом деле Крымский мост открыл не Владимир Путин.
Западные журналисты обратили внимание на фотографию, которую в Instagram опубликовал своеобразный талисман моста через Керченский пролив — кот Мостик.
За день до появления на сооружении президента России кот, а точнее люди, которые делают публикации от его имени, заявил, что бегом и самым первым пересек Крымский мост.
«Завтра торжественно со строителями и президентом открываю мост!» — сообщил он.
Заметки о том, что Владимира Путина опередил кот, написали крупнейшие средства массовой информации США. Так, газета Washington Post назвала участие российского лидера в открытии моста «индустриальной и культурной демонстрацией силы», а то, что кот оказался быстрее — «зацепкой» в этом.
В свою очередь, New York Post отметила, что своим участием Мостик «снял напряжение с политически озабоченного проекта». Другие СМИ даже не постеснялись заявить, что кот «затмил» президента России.
Два дня назад Владимир Путин за рулем «КамАЗа» официально открыл движение на Крымском мосту, а вчера по сооружению, построенному на полгода раньше запланированного, проехались первые рядовые автомобилисты.
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