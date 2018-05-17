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В Австрии дан старт выпуску нового Mercedes-Benz G-Class
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В Австрии дан старт производству нового Mercedes-Benz G-Class 

Car.ru 17 мая 2018
Фото: Car.ru
"Мерседес" начал собирать новый «Гелик», параллельно выпуская и старый.
Новая эра для пришла для знакового Mercedes-Benz G-Class — новое поколение запустили в серийное производство. С 1979 года и по сей день G-Class собирается на мощностях Magna Steyr в Граце, Австрия. Известно, что некоторые сотрудники работают в компании 1979 года. Любопытно, что одновременно с новым Gelandewagen там же продолжат "штамповать" и W 461.
«Новый G-класс испытал самую большую трансформацию в своей 39-летней истории», — сказал Гуннар Гютенке, руководитель группы внедорожных продуктов Mercedes-Benz. — Первостепенная задача в создании нового G-класса заключалась в том, чтобы ещё улучшить его внедорожные возможности. В производства мы продолжаем доверять нашему опытному партнёру — Magna Steyr».
Если честно, достаточно трудно найти отличия между новым поколением и старым. Это по-прежнему высокий, «квадратный» автомобиль. Даже в салоне во всём видна преемственность.
Новый G-класс в США поначалу станет предлагаться в качестве модификации G550 с 4,0-литровым biturbo V8, в котором 422 лошадиные силы. Передаётся мощность на колёса через новую девятискоростную автоматическую коробку передач. Набирает «сотню» внедорожник всего за 4,5 секунды.
Скажем, что с 1979 года собрано более 300 000 экземпляров G-Class. окинули завод. Продажи модели постоянно увеличивались с 2009 года. В 2012 году G-Class установил рекорд по тиражу разошедшихся машин. Только в прошлом году разошлись 22 000 «Геликов».
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