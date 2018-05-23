По данным синоптиков, в пятницу в Красноярск придет долгожданное потепление

Прохладная и дождливая погода уйдет из Красноярска в пятницу, пообещали синоптики.

Так, 23 и 24 мая в городе будет сохраняться дождливая погода. Температура воздуха в дневное время составит +10 градусов. Кроме этого, 23 мая на территории региона ожидается сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 25 м/с. Долгожданное тепло должно прийти в город уже в эту пятницу, 25 мая. В этот день днем воздух прогреется до +15, утром будет солнечно, днем немного облачно, но осадков не ожидается.

В выходные погода вновь испортится. В субботу и воскресенье будет идти дождь. Осадки не прекратятся и в начале следующей недели, однако синоптики обещают потепление с 28 мая до +20 градусов.