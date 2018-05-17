Путин предложил наладить производство «Кортежа»

Путин предложил наладить серийное производство авто из «Кортежа»

Путин надеется, что не только богатые россияне, но и люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.

По мнению президента в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы.

Сам Чемезов, в свою очередь, выразил надежду, что главе государства, который опробовал машину во время инаугурации, представленный лимузин понравился. Путин назвал его «хорошим».