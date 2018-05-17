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Путин предложил наладить производство «Кортежа»
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Путин предложил наладить серийное производство авто из «Кортежа» 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент РФ Владимир Путин предложил наладить производство джипов и седанов проекта «Кортеж» и запустить их в массовое производство. Об этом глава государства сказал на встрече с главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым, сообщает «Интерфакс».
Путин надеется, что не только богатые россияне, но и люди с любым достатком смогут позволить себе такие машины.
По мнению президента в линейке «Кортеж» получились удачными и микроавтобусы.
Сам Чемезов, в свою очередь, выразил надежду, что главе государства, который опробовал машину во время инаугурации, представленный лимузин понравился. Путин назвал его «хорошим».
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