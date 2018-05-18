Новая Lada 4х4 может получить платформу Renault

Глава АвтоВАЗа рассказал о Lada 4x4 нового поколения

В разговоре с журналистами президент компании подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что со сменой поколения 4x4 «переедет» на платформу альянса Renault-Nissan для среднеразмерных автомобилей CMFB-LS. Однако окончательное решение по данному вопросу пока не принято, подчеркнул Мор.

Француз, который вскоре покинет пост главы АвтоВАЗа, заявил, что какая бы архитектура ни была использована, Lada 4x4 должна «сохранить выдающиеся внедорожные качества».

Как сообщал «Авторамблер», ранее Стив Маттин поделился информацией о дизайне грядущей новинки. Он заявил, что внедорожник получит «запоминающиеся специфические элементы 4x4».

По предварительным данным, автомобиль следующего поколения появится не раньше 2021 года.

Отметим, что Lada 4x4 входит в рейтинг самых популярных моделей на российском рынке. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в первом квартале текущего года внедорожник занял 13 строчку по объемам продаж с результатом в 10 220 реализованных машин. По итогам апреля 4x4 оказался на 10 месте (3 145 шт.).