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B Шереметьево открылось Mercedes-Benz Café
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B Шереметьево открылось Mercedes-Benz Café 

Партнерский материал 44 минуты назад
Фото: Mercedes
Mercedes-Benz Café на территории Терминала В Международного аэропорта Шереметьево открыло свои двери для гостей аэропорта. Кафе расположено в зоне вылетов внутренних рейсов сразу после зоны досмотра пассажиров.
Гостям предлагается широкий выбор напитков и блюд итальянской кухни, приятная музыка и возможность окунуться в атмосферу современной роскоши. Блюдами можно насладиться как в зоне кафе, так и взять их на борт самолета.
«Еще одно великолепное место для продвижения нашего бренда: абсолютно новое Mercedes-Benz Cafe в абсолютно новом Терминале B аэропорта Шереметьево. Современная роскошь в своем лучшем воплощении!» — прокомментировал открытие кафе Ян Мадея, Генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС».
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