B Шереметьево открылось Mercedes-Benz Café

Mercedes-Benz Café на территории Терминала В Международного аэропорта Шереметьево открыло свои двери для гостей аэропорта. Кафе расположено в зоне вылетов внутренних рейсов сразу после зоны досмотра пассажиров.

Гостям предлагается широкий выбор напитков и блюд итальянской кухни, приятная музыка и возможность окунуться в атмосферу современной роскоши. Блюдами можно насладиться как в зоне кафе, так и взять их на борт самолета.