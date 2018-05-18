В Австрии приступили к сборке нового поколения Mercedes G-класса

Обновленный Mercedes G-класса начал выпускаться на заводе в Граце.

Это австрийское предприятие работает над G-классом почти 30 лет. Есть и сотрудники, которые помнят, как первый представитель Mercedes сошел с конвейера в 1979 году.

Сейчас же Mercedes начал работу над новым поколением G 2019 года. Внешний дизайн остался в контурах тех же, которые всем привычны: высота, квадратная форма кузова, особенная эстетика.

Однако можно заметить изменения в начинке машины. Если взять, к примеру, G c заводским индексом 550, то его двигатель будет иметь мощность в 577 лошадиные силы.

При этом внедорожник нового поколения способен разогнаться до 100 километров за 4.4 секунды. Этому способствует уменьшение веса автомобиля.

Остается добавить, что австрийский завод Mercedes выпустил более 300 тысяч автомобилей G-класса. В 2017 году этот внедорожник получили 22 000 покупателей из Германии и США.