Volkswagen не приедет на Парижский автосалон-2018

Как сообщается, Volkswagen решил не ехать на Парижский автосалон в этом году. Впрочем, это по неофициально пока данным.

При этом говорят, что Volkswagen в те же сроки намерен организовать ряд своих собственных мероприятий. Об этом пишет Reuters . По идее, такой ход стал обычной практикой среди многих автопроизводителей за последние несколько лет. Volkswagen, вероятно, презентует именно в рамках одной из подобных активностей внедорожник T-Cross, который, как считалось, должен был дебютировать как раз в Париже.

Эксперты заметили, что руководство «Фольксвагена» стало меньше внимания уделять крупным автомобильным выставкам после всем хорошо известного дизельного скандала. Причина проста — минимизация издержек.