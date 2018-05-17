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Volkswagen не приедет на Парижский автосалон
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Volkswagen не приедет на Парижский автосалон-2018 

Car.ru 17 мая 2018
Фото: Car.ru
Как сообщается, Volkswagen решил не ехать на Парижский автосалон в этом году. Впрочем, это по неофициально пока данным.
При этом говорят, что Volkswagen в те же сроки намерен организовать ряд своих собственных мероприятий. Об этом пишет Reuters. По идее, такой ход стал обычной практикой среди многих автопроизводителей за последние несколько лет. Volkswagen, вероятно, презентует именно в рамках одной из подобных активностей внедорожник T-Cross, который, как считалось, должен был дебютировать как раз в Париже.
Эксперты заметили, что руководство «Фольксвагена» стало меньше внимания уделять крупным автомобильным выставкам после всем хорошо известного дизельного скандала. Причина проста — минимизация издержек.
Важно добавить, что не только Volkswagen пропустит Париж-2018. Хотят слухи, что в столице Франции мы не увидим также Ford, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel и Volvo.
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