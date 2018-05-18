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Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту
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Хирург прокомментировал «позор» на Крымском мосту 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент международного мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, известный как Хирург, призвал не акцентировать внимание на инциденте с группой байкеров, остановившихся на Крымском мосту после его открытия.
Ранее в пресс-службе заказчика строительства моста ФКУ Упрдор "Тамань" РИА Новости сообщили, что группа мотоциклистов нарушила правила дорожного движения, остановившись на арке Крымского моста. Также сотрудники Госавтоинспекции Крыма зафиксировали первые факты нарушения скоростного режима. Инцидент произошел 16 мая, в день открытия рабочего движения.
"Не надо подменять реально большое событие, связанное с началом движения по Крымскому мосту и воссоединением двух берегов, какой-то мелочевкой и смещать акценты. Колонна состояла из нескольких тысяч мотоциклов, все договоренности, какие у нас были, мы выполнили, а то, что кто-то вне колонны или кто-то после нас где-то там остановился — к событию отношения не имеет", — сказал РИА Новости Залдостанов.
Он подчеркнул, что запуск Крымского моста стал знаковым событием национального масштаба.
"Это событие, которое выходит далеко за рамки просто обычного инженерного сооружения. Это реально мост в будущее", — отметил президент мотоклуба.
Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, доехав за рулем "КамАЗа" из Тамани до Керчи почти за четверть часа. Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая. Залдостанов возглавил колонну байкеров, которая проехала по Крымскому мосту 16 мая утром из города-героя, другая колонна мотоциклистов ехала им навстречу из Тамани.
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