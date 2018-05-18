Tesla останавливает производство Model 3

Tesla опять останавливает производство Model 3

Американская компания была вынуждена приостановить производство примерно на шесть дней на своем заводе в Фремонте, штат Калифорния. Отмечается, за это время Tesla должна усовершенствовать сборочную линию Model 3.

Reuters сообщает, что остановка выпуска автомобилей запланирована на 26-31 мая. Генеральный директор корпорации Илон Маск недавно признался, что чрезмерная зависимость от роботов не позволяет быстро устранить «узкие места», в то время как полная модернизация сборочной линии сможет решить данную проблему. Если Tesla сумеет осуществить задуманное, показатели производства к концу июня возрастут до 6000 экземпляров Model 3 в неделю. Напоминаем, это не первый раз, когда Tesla была вынуждена прекратить сборку транспортных средств на предприятии в Фремонте. Ранее марка закрывала производство в апреле на короткий период времени и еще на несколько дней в феврале.

В заявке Tesla на удовлетворение спроса на Model 3 указывается, что специалисты работают в три смены дабы выпускать электрические седаны начального уровня, а те, кто отвечают за внешнюю оболочку автомобиля работают в две 12-часовые смены. Отмечается, на данный момент компания получила более 400 000 предварительных заказов на Model 3.