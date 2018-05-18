Водитель сбил насмерть пешехода в Москве

Водитель сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы

Для поиска водителя, который сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы, введен план "Перехват", передает РИА "Новости" сообщение столичной Госавтоинспекции

"В 21.20 по московскому времени на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершен наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия. Введен план "Перехват", пешеход скончался на месте", — сказали в Госавтоинспекции,

По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Москве четверо мужчин заблокировали безработного водителя и украли 850 тыс. рублей.