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Водитель сбил насмерть пешехода в Москве
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Водитель сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы 

Газета.Ru 1 час назад
Для поиска водителя, который сбил насмерть пешехода на северо-западе Москвы, введен план "Перехват", передает РИА "Новости" сообщение столичной Госавтоинспекции.
"В 21.20 по московскому времени на пересечении бульвара улиц Яна Райниса и Туристской был совершен наезд на женщину-пешехода. Автомобиль, предположительно, белый внедорожник, скрылся с места происшествия. Введен план "Перехват", пешеход скончался на месте", — сказали в Госавтоинспекции,
По предварительным данным, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. В данный момент выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее сообщалось, что в Москве четверо мужчин заблокировали безработного водителя и украли 850 тыс. рублей.
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