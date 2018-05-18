Как б/у легковушки предпочитают в регионах

Как б/у легковушки предпочитают в регионах Аналитики «Автостат Инфо» составили ТОП-10 самых крупных региональных авторынков по продаже автомобилей с пробегом и назвали модели, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей в этих регионах.

В списке региональных рынков лидирует Амурская область, где в первом квартале было продано 73 902 подержанных авто (-8,3%). Наиболее популярны здесь Toyota Corolla (10 89 шт., +2,7%), Honda FIT (3389 ед., +28,3%) и Toyota Marc II (2676 авто, -16%). На втором месте среди регионов — Московская область с результатом 60 156 перепроданных авто в первом квартале (-7,4%). В Подмосковье на вторичном авторынке первое место занимает Ford Focus (2272 ед., -10%), а второе и третье места — Hyundai Solaris (1398 авто, +17%) и KIA Rio (1251 ед., +8,5%). В Москве, которая занимает третье место в ТОП-10 регионов, с января по март включительно было реализовано 55 398 подержанных легковушек (-5%). Бестселлером вторичного авторынка в столице в первом квартале 2018 года стал Ford Focus с результатом 1743 перепроданных шт. (-15%), за ним в рейтинге расположились Hyundai Solaris (1550 авто, +5,2%) и Skoda Octavia (1279 шт., +26%). Объем вторичного авторынка в Краснодарском крае (4-е место среди регионов) вырос в продажах в первом квартале на 1,1% до 54 301 ед. авто. ТОП-3 местного рынка подержанных авто составили модели LADA : LADA 2107 (2494 шт., -5%), LADA 2114 (1671 авто, -12,5%) и LADA 2109 (1664 шт., -9%). В пятерку региональных рынков, лидирующих по продажам авто с пробегом, входит и Свердловская область. Здесь было перепродано за январь-март 2018 года 34 354 легковушек, на 10% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом здесь пользуются: LADA 2114 (1415 авто, +10%), Ford Focus (1136 ед., +8%) и LADA 2110 (990 шт., +12%).