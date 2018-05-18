Как б/у легковушки предпочитают в регионах Аналитики «Автостат Инфо» составили ТОП-10 самых крупных региональных авторынков по продаже автомобилей с пробегом и назвали модели, которые пользуются наибольшим спросом у потребителей в этих регионах.
В списке региональных рынков лидирует Амурская область, где в первом квартале было продано 73 902 подержанных авто (-8,3%). Наиболее популярны здесь Toyota Corolla (10 89 шт., +2,7%), Honda FIT (3389 ед., +28,3%) и Toyota Marc II (2676 авто, -16%). На втором месте среди регионов — Московская область с результатом 60 156 перепроданных авто в первом квартале (-7,4%). В Подмосковье на вторичном авторынке первое место занимает Ford Focus (2272 ед., -10%), а второе и третье места — Hyundai Solaris (1398 авто, +17%) и KIA Rio (1251 ед., +8,5%). В Москве, которая занимает третье место в ТОП-10 регионов, с января по март включительно было реализовано 55 398 подержанных легковушек (-5%). Бестселлером вторичного авторынка в столице в первом квартале 2018 года стал Ford Focus с результатом 1743 перепроданных шт. (-15%), за ним в рейтинге расположились Hyundai Solaris (1550 авто, +5,2%) и Skoda Octavia (1279 шт., +26%). Объем вторичного авторынка в Краснодарском крае (4-е место среди регионов) вырос в продажах в первом квартале на 1,1% до 54 301 ед. авто. ТОП-3 местного рынка подержанных авто составили модели LADA: LADA 2107 (2494 шт., -5%), LADA 2114 (1671 авто, -12,5%) и LADA 2109 (1664 шт., -9%). В пятерку региональных рынков, лидирующих по продажам авто с пробегом, входит и Свердловская область. Здесь было перепродано за январь-март 2018 года 34 354 легковушек, на 10% больше, чем годом ранее. Наибольшим спросом здесь пользуются: LADA 2114 (1415 авто, +10%), Ford Focus (1136 ед., +8%) и LADA 2110 (990 шт., +12%).
В рейтинге региональных рынков 6-е место у Санкт-Петербурга, где за первый квартал этого года было продано 34 180 подержанных авто (-4,5%). Хитами продаж на вторичном авторынке Питера стали Ford Focus (1334 авто, -12,3%), Volkswagen Polo (720 ед., +17%) и Hyundai Solaris (708 шт., +20%). Ростовская область вышла в этом списке на 7-ю строчку с результатом 33 240 перепроданных машин (-1,2%). В первом квартале местные покупатели приобрели 1900 подержанных Tagaz Accent (+3%), 1104 б/у LADA 2114 (-6%), а также 1117 LADA 2107 (-14%). На восьмом месте находится Башкортостан (31 477 б/у легковушек, +6,6%), где хитами перепродаж стали LADA 2114 (1616 авто, +4%), Daewoo Nexia (1030 шт., -2,2%) и LADA 2110 (1013 авто, -3%). Девятое место в ТОП-10 регионов досталось Татарстану (27 914 перепроданных машин, +1,8%). На вторичном авторынке самыми популярными стали такие модели, как LADA 2114 (1730 авто, -9%), LADA 2190 Granta (746 авто, +14%) и KIA Rio (733 шт., +21%). Замыкает ведущую «десятку» региональных рынков по продажам б/у авто Челябинская область. С января по март 2018 года здесь было продано 27 577 подержанных легковушек (+5,2%). Чаще всего местные жители приобретали подержанные LADA 2110 (1048 шт., -5%), LADA 2114 (906 шт., +0,7%) и LADA 2112 (794 авто, -1,6%).